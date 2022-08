Bongonda peut aller en Espagne, mais l'offre n'est pas encore suffisante pour Genk

Théo Bongonda ne devrait plus faire de vieux os au KRC Genk. Wouter Vrancken l'a sorti de l'équipe A et il peut partir, à un prix décent bien sûr...

Cadiz s'intéresse à lui et a déjà fait une offre. Mais c'était beaucoup trop peu pour Genk et ils ont rejeté l'offre espagnole. Cependant, Cadiz continue de montrer de l'intérêt pour l'ailier congolais et devrait formuler une seconde proposition.

Bongonda est à Genk depuis 2019 et a disputé 111 matches avec les Limbourgeois, au cours desquels il a marqué 36 fois et délivré 20 passes décisives.