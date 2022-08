Yves Vanderhaeghe conscient de l'importance de la rencontre face à Saint-Trond

Les Côtiers peuvent déjà prendre une certaine distance sur le bas de classement.

Comme depuis plusieurs saisons désormais, l'objectif principal du KV Oostende est de se mettre hors de danger le plus rapidement possible. Auteurs d'un début de saison satisfaisant, avec un 6/12 en ayant affronté le Sporting d'Anderlecht, le KV Mechelen, le Sporting Charleroi et La Gantoise, les Côtiers peuvent déjà se donner un bon bol d'air en s'imposant à domicile face à Saint-Trond, demain soir.

Sur le compte Twitter du club, Yves Vanderhaeghe reconnaît l'importance de cette rencontre. "C'est déjà une rencontre cruciale. Nous avons trois points d'avance sur le STVV, et nous pouvons doubler cet écart lors d'une rencontre à la maison. Cela pourrait également nous distancer des autres équipes de bas de tableau."