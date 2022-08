Lenny Nangis : "J'ai rencontré de très belles personnes au RWDM"

Cet été, Lenny Nangis a quitté le RWDM pour rejoindre l'AS Nancy Lorraine. L'ancien buteur du club bruxellois est revenu pour nous sur ses deux années passées dans notre pays.

Après deux saisons disputées sur le front de l'attaque du RWDM, Lenny Nangis a quitté Bruxelles cet été pour rejoindre l'AS Nancy Lorraine, en Nationale 1 française. Pour Walfoot.be, l'attaquant de 28 ans est revenu sur son temps passé à l'intérieur de nos frontières.

"Comme tout le monde, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. J'ai rencontré quelques très belles personnes dans ce club, comme Michaël Marcou (NDLR : le team manager du RWDM) et Vincent Euvrard, l'entraîneur principal. Le courant est très rapidement passé entre nous. Malheureusement, la direction n'a pas fait d'offre qui correspondait à mes attentes. Je garde un super souvenir de ce passage. Nous étions une belle équipe, et je pense que cela s'est vu sur le terrain."

Lenny Nangis

D'un point de vue personnel, le Guadeloupéen est également satisfait de ses performances. "La première saison était plutôt une année d'adaptation. Mes performances étaient beaucoup plus stables l'année dernière. Je suis parvenu à terminer dans le onze type de l'année, tout en marquant et en délivrant des passes décisives. Ma troisième saison au club aurait peut-être été encore meilleure, mais on ne le saura jamais."

Passé par la Ligue 1 et la Ligue 2, Lenny Nangis a pu nous donner un avis objectif sur le niveau de jeu global de la D1B (désormais nommée Challenger Pro League). "C'est un championnat jeune et formateur. Lors de ma première saison, une équipe comme l'Union aurait facilement pu jouer les premiers rôles en Ligue 2. D'autres équipes, moins fortes, ne s'en sortiraient pas aisément en Nationale 1 française. Il y a d'assez gros écarts entre les différentes équipes de la division, comme on a pu le voir avec Westerlo la saison dernière, qui a survolé le championnat" conclut Nangis pour Walfoot.be.