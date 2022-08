Dries Mertens raconte : "Ma femme en a pleuré"

Le départ de Dries Mertens s'est fait dans la douleur. Le Diable Rouge a quitté Naples pour le Galatasaray, mais les circonstances ne lui ont pas plu.

Le meilleur buteur de l'histoire du Napoli a quitté le club au terme d'un été frustrant, et malgré les hommages nombreux de la part du club et des supporters, la tristesse demeure. Dries Mertens s'en est expliqué sur la chaîne italienne DAZN : "Ma femme a pleuré quand nous avons dû quitter Naples et notre appartement, c'était très difficile. Cependant, nous avons décidé de garder l'appartement car nous voulons y revenir le plus souvent possible. Ce furent 9 années magnifiques et je ne peux qu'être reconnaissant", souligne-t-il.

"Naples aurait pu entamer les discussions plus tôt, les choses auraient pu être différentes. Mais j'espère qu'ils en tireront les leçons pour l'avenir", relativise Mertens. "Je resterai le premier supporter du Napoli. J'ai vu le match face à Monza et le niveau est excellent".