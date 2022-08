Onur Kaya reprend le football en... P1 bruxelloise

À la retraite depuis avril dernier, l'ancien joueur de Charleroi, et plus récemment de Malines, a décidé de s'offrir un nouveau défi.

Il s'agit d'une décision relativement surprenante de la part d'Onur Kaya, précédemment passé par le Sporting Charleroi, Lokeren, Zulte-Waregem et plus récemment le KV Mechelen. Le milieu de terrain de 36 ans sort de sa retraite et s'engage au FC Kosova, club de première provinciale bruxelloise. Il s'agit d'un joli coup de la part de la formation schaerbeekoise.