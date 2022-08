Un nouveau transfert pour Nottingham Forest !

Les promus n'en finissent plus de se renforcer.

Direction la Premier League pour Djibril Sidibé (29 ans, 17 matchs en L1 pour la saison 2021-2022) ? La probabilité augmente de jour en jour. Non pas pour rejoindre Fulham, qui s’est intéressé à son cas après sa fin de contrat à Monaco, mais plutôt Nottingham Forest, avec qui il vient de trouver un accord selon les informations de Foot Mercato. Libre, le latéral droit s’est entendu avec le promu pour un contrat d’un an, plus une autre année en option.

Affaire conclue, donc ? Pas encore, car Nottingham veut garder toutes les portes ouvertes et explore également d’autres pistes, comme celle menant à Serge Aurier (29 ans), également libre de tout contrat.