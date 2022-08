Les Young Boys croient en leurs chances face au Sporting d'Anderlecht

Si le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 0-1 aux Young Boys jeudi dernier, les Suisses n'ont certainement pas dit leur dernier mot.

Jeudi dernier, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 0-1 sur la pelouse des Young Boys en barrages aller d'accession aux poules de Conference League. Un avantage satisfaisant, que les Mauves devront confirmer dans leur stade, ce soir.

En conférence de presse d'avant-match, les Suisses ont été clairs : la bataille n'est pas terminée. Raphael Wicky, l'entraîneur de cette équipe des Young Boys, a relativisé la défaite de la semaine dernière. "Ce n'est que la mi-temps de la rencontre, et nous avons encore 90 minutes pour changer le résultat."

L'entraîneur suisse, ancien milieu de terrain du Werder Brême et de l'Atlético de Madrid, a évalué les chances des siens avant le match retour. "Je m'attends à ce qu'Anderlecht essaie de marquer un but, comme ils ont l'habitude de le faire ces dernières semaines. De notre côté, on se concentre sur ce qu'on doit faire avec le ballon, et sur la mentalité que nous devons afficher. Je ne peux pas juger si c'est un avantage pour Anderlecht. Nous avons joué lundi, et nous avons gardé le rythme d'un match tous les trois jours. Physiquement et mentalement, mes joueurs sont prêts."