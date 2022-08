Théo Bongonda à Cadix, ça brûle

Le dossier Bongonda est sur le point d'être réglé. L'international congolais du Racing Genk se dirige vers LaLiga.

Théo Bongonda (26 ans) va bel et bien quitter Genk cet été. Selon nos informations, l'ailier international congolais est actuellement en Espagne aux côtés de son agent Fouad Ben Kouider pour passer sa visite médicale à Cadix, club de Liga. Alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat au KRC Genk, Bongonda va signer pour 4 ans en Espagne et devenir le plus gros salaire du Cadiz CF. Plusieurs clubs étaient intéressés, dont notamment Valladolid, club de Ronaldo, promu en Liga.

Bongonda préparait son départ depuis plusieurs semaines et ne jouait pas cette saison sous Wouter Vrancken. Il reste sur une très belle saison dans le Limbourg (43 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), et va retrouver LaLiga où il a porté les couleurs du Celta Vigo de 2015 à 2018 (77 matchs, 5 buts, 9 assists). En 2019, Théo Bongonda devenait le transfert le plus cher à l'époque entre deux clubs belges, rejoignant Genk contre 7 millions d'euros en provenance de Zulte Waregem.