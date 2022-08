L'entraîneur de West Ham veut toujours Vanaken malgré le dernier transfert du club

West Ham a acheté le Brésilien Lucas Paqueta cette semaine. Le milieu offensif de 24 ans aurait pu contrecarrer le transfert de Hans Vanaken, mais tout semble encore possible.

L'acquisition de Paqueta par West Ham aurait pu constituer en une fin de rêve anglais pour Hans Vanaken. Cependant, selon Het Nieuwsblad, l'entraîneur David Moyes compte toujours sur l'arrivée de l'actuel joueur du FC Bruges.

Paqueta est un milieu de terrain offensif, mais n'a pas le même profil que Vanaken. Il est également plus grand et a une plus grande capacité d'infiltration.

Les Hammers vont repasser à l'offensive avec une troisième enchère. Plus tôt cette semaine, le Club a reçu une offre de 11 millions plus deux millions de bonus et cela n'a pas suffi. Reste à savoir si une troisième offre sera conforme aux attentes des Brugeois. En attendant, Vanaken et l'entraîneur Carl Hoefkens restent calmes face à la situation.