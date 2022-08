Kompany a-t-il assez recruté ? "Je ne sourcillerai pas si vous me dites que c'est l'équipe que je vais avoir cette saison"

Les Clarets rencontrent Wigan ce samedi et comptent reprendre leur marche en avant.

Après un départ mitigé en championnat - 6 points sur 15, Burnley s'est imposé cette semaine en League Cup face à Shrewsbury Town (0-1, grâce à un but de l'ancien du Standard Samuel Bastien). Une victoire face à une équipe de D3, mais qui est prometteuse pour la suite.

"Nous avons fait un bon match, qui permet de regarder vers l'avant", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse. "Mais le prochain match - en League Cup - est en novembre. Wigan est dans 3 jours (samedi) donc nous allons nous concentrer là-dessus."

Après un début de saison en demi-teinte Burnley est 15e de Championship. Mais Kompany sait que la saison est encore très longue. "Même après Wigan, il reste encore plus de 40 matchs. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est la consistance. Il ne faut pas trop s'accrocher aux résultats. Le plus important est d'avoir une série et de la maintenir."

"Cette équipe a encore beaucoup de progrès à faire", a déclaré Kompany, questionné sur le mercato actuel des Clarets. Vince l'a déjà dit : le recrutement se fait avec l'optique de construire une équipe de manière durable, "sur le long terme".

Burnley a déjà recruté beaucoup - en Pro League notamment. Le jeune gardien du PSG, Franchi, vient d'arriver. Ce sera bientôt au tour d'Anass Zaroury (Charleroi). "Je crois qu'il y a beaucoup de progrès dans cette équipe. Si vous me disiez que c'est l'équipe que j'aurai maintenant pour le reste de la saison, je ne sourcillerais pas car je sais qu'elle peut devenir meilleure. C'est mon rôle de les faire progresser avec nos moyens."