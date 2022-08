Nainggolan loue la mentalité anversoise: "On a su souffrir ensemble"

L'Antwerp et Radja Nainggolan continue leur marche en avant en ce début de championnat.

Radja Nainggolan était tout sourire après la victoire de l'Antwerp sur la pelouse de La Gantoise. L'ancien joueur de l'Inter et de la Roma est revenu sur cette rencontre face à "une grande équipe".

"Physiquement, je dois d'abord dire que je me sens bien. C'est une belle victoire, on a bien joué, surtout en première période. On s'est créé des occasions et on a su marquer au bon moment. Après la pause, on a perdu un attaquant (Frey, NDLR) et dans le système qui était le nôtre aujourd'hui, c'était une grande perte. Mais contre la Gantoise, qui est une grande équipe, on a su bien défendre".

Selon lui, il n'y a pas de mal à devoir défendre pour tenir un résultat : "Contre ce type d'équipe, c'est normal, à un moment donné, de souffrir. L'important, c'est de la faire en équipe, car on doit souffrir ensemble. Le problème, c'est qu'on encaisse un peu comme des enfants, comme en coupe d'Europe. Mais on sait aussi que quand on gagne, on oublie les erreurs. Mais on doit retenir ces trois points importants, un 15/15 pour commencer, c'est plus que bien".