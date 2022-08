Christophe Lepoint : "Ce n'est pas la première fois que cela arrive"

Ce samedi, le RFC Seraing a pris l'eau face à Genk (0-4) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos n'ont pas pu enchaîner une deuxième victoire après leur premier succès de la saison face à Eupen.

Seraing avait à coeur de confirmer sa bonne forme ce week-end après sa victoire à Eupen, mais les Métallos n'ont pas réussi à mettre en difficulté le KRC Genk. Les visiteurs ont directement dicté leur tempo et pris rapidement les commandes de la rencontre. "Je n'arrive pas à expliquer ce qu'il s'est passé car nous avions pourtant un plan de jeu. Genk a seulement eu deux occasions en première période avec le penalty de Heynen arrêté par Dietsch et le but de Mike Trésor. Genk n'était pas si dangereux", a confié Christophe Lepoint. "Toutefois, nous avons laissé notre adversaire jouer et nous devions leur rentrer dedans et aller aux duels. En seconde période, nous nous sommes dits qu'il fallait aller les chercher plus haut puis nous encaissons ce deuxième but qui nous fait sombrer", a précisé le médian.

À la pause, le vestiaire sérésien a vibré. "Nous avons parlé et crié. Une claque ce week-end ? Oui, et non car nous avons affronté la meilleure équipe de Belgique à l'heure actuelle. Cela m'embête de perdre, mais Genk est plus fort. On a regardé cette équipe jouer. Je suis déçu de la manière car on n'a pas défendu en allant vers l'avant. Il y a de la qualité dans le groupe, mais il faut arrêter d'encaisser pour commencer à jouer. Les joueurs montrent de belles choses à l'entraînement, mais il faut aussi le faire le week-end. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. De la peur ? Je ne parviens pas à l'expliquer, mais j'espère que cela ne se reproduira plus", a conclu Lepoint.