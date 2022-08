Un autre Belge tout proche de rejoindre l'AC Milan !

L'AC Milan aime manifestement nos talents belges. Après De Ketelaere et Origi cet été (sans oublier Saelemaekers, arrivé en janvier 2020), Aster Vranckx pourrait bien devenir la troisième recrue belge de ce mercato estival milanais.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Rossoneri négocient actuellement avec Wolsburg pour un prêt avec option d'achat non obligatoire. Les pourparlers entre les deux clubs vont bon train et l'officialisation du transfert ne devrait plus tarder. Une OA comprise entre 11 et 13 millions d'euros est évoquée.

Aster Vranckx (19 ans) fait partie des gros talents de la nouvelle génération belge. Révélé à Malines à seulement 17 ans, le milieu de terrain avait quitté le KaVé la saison dernière pour rejoindre Wolfsburg. Très vite, Vranckx est devenu un pion très important de l'effectif des Loups. La saison dernière, il avait pris part à 29 rencontres toutes compétitions confondues.

L'AC Milan est en passe de réaliser une très bonne opération à quelques jours de la clôture du mercato estival.

AC Milan are confident to sign Aster Vrancks on loan with buy option clause not mandatory. Talks are now progressing to final stages, deal could be completed with an official bid later today. 🚨🔴⚫️ #ACMilan



€11.5m buy option clause discussed, while Wolfsburg want €13m. pic.twitter.com/CjxqJ0eQk1