Absence surprenante pour un Gantois en équipe nationale

Le Cameroun jouera deux matchs amicaux en septembre afin de se préparer à la Coupe du monde au Qatar.

En marge des matchs amicaux contre l'Ouzbekistan (23 septembre) et la Corée du Sud (27 septembre), le groupe préselectionné en équipe du Cameroun a été dévoilé.

A la grande surprise de certains, le solide défenseur de La Gantoise Michael Ngadeu est absent, lui qui a déjà porté le brassard de capitaine et compte 53 sélections avec les Lions Indomptables.

On retrouve par contre dans la liste deux autres joueurs de notre championnat : Samuel Oum Gouet (Malines) et Didier Lamkel Zé (Courtrai). En outre, Collins Fai (ex-Standard) et Jean Onana (ex-Mouscron) font eux aussi partie de la préselection.