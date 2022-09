Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 02/09: Bellerín - Buatu - Fernández - Medioub - Badji - Mojica Palacio - Bundu - Dwomoh

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Bellerín - Buatu - Fernández - Medioub - Badji - Mojica Palacio - Bundu - Dwomoh

En plus de Willian, les Cottagers ont bouclé deux dossiers pour renforcer son secteur offensif dans cette dernière ligne droite du mercato estival. (Lire la suite)

Dans la nuit, Chelsea a annoncé le départ de son défenseur. (Lire la suite)

Deux bonnes recrues pour les Dogues. (Lire la suite)

Onze ans après avoir quitté la Masia pour Arsenal, l'Espagnol fait son retour à Barcelone. Le latéral droit âgé de 27 ans arrive libre en Catalogne, où il a signé un contrat d'un an. (Lire la suite)

Ne faisant pas partie des plans de Mark Van Bommel, le jeune talent belge évoluait dans l'équipe B du matricule 1 depuis début juillet. Le Great Old avait débourser 2 millions d'euros pour l'arracher à Genk il y a un an. (Lire la suite)

L'ailier ne faisait pas partie des plans de Felice Mazzù au Sporting. Il est de nouveau prêté par les Mauves. (Lire la suite)

Révélation de la saison avec des beaux matchs en sélection italienne, le jeune attaquant a logiquement tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes cet été. (Lire la suite)

L'attaquant âgé de 33 ans prend la direction de Chelsea, seulement six mois après avoir été transféré au FC Barcelone, et malgré la récente blessure à la mâchoire dont il a été victime. (Lire la suite)

Villarreal a déboursé 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche international colombien Johan Mojica, 30 ans, en provenance d'Elche.

Aliou Badji est prêté par Amiens à Bordeaux avec option d'achat d'environ 4,5 millions d'euros. L'international sénégalais âgé de 24 ans, proche de rejoindre Auxerre cette année, signe finalement avec les Girondins.

Le défenseur algérien Abdel Jalil Medioub a trouvé une porte de sortie. Il quitte Bordeaux et rejoint l’Aris Limassol à Chypre.

Federico Fernandez quitte Newcastle après un peu plus de quatre ans à St. James' Park. L'international argentin de 33 ans a rejoint les Magpies en août 2018, en provenance de Swansea City, et a fait 89 apparitions pour le club. Le défenseur rejoint Elche CF.

#NUFC can confirm that Federico Fernández has left the club to join Elche CF.



Thank you and good luck, @pajarofernandez. ⚫️⚪️