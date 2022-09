Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/09: Praet - Pjanic - Bellerín - Dest - Kurzawa - Harit - Gómez González - Bednarek

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Praet - Pjanic - Bellerín - Dest - Kurzawa - Harit - Gómez González - Bednarek

Marian Shved keert terug naar zijn thuisland om bij Shakhtar Donetsk aan de slag te gaan. (Lire la suite)

Le joueur du Beerschot n'aurait pas été convaincu par le niveau de jeu des Rouches ces dernières semaines. (Lire la suite)

Le défenseur central polonais Jan Bednarek serait en discussions avancées avec West-Ham pour y signer un contrat en provenance de Southampton, selon les informations de Nicolo Schira.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Trabzonspor aurait dépassé le Fenerbahçe dans la course à Maxi Gomez de Valence. Le club espagnol demande 6M €, plus 20% à la revente. Le champion de Turquie et l'attaquant doivent se rencontrer aujourd'hui pour avancer dans les négociations, voire déjà les conclure.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Amine Harit serait très proche d'un retour à l'Olympique de Marseille, sous forme d'un prêt avec option d'achat, en provenance de Schalke 04. La priorité du joueur aurait toujours été de retrouver la cité phocéenne.

