Adnan Custovic prévient les sceptiques : "Je ne suis plus le même qu'au début de ma carrière d'entraîneur"

Adnan Custovic (44 ans) succède à Karim Belhocine (44 ans) comme entraîneur principal du KV Courtrai. Le Bosniaque a commencé sa carrière d'entraîneur comme assistant d'Yves Vanderhaeghe chez les Kerels.

Les supporters de Courtrai n'ont pas eu à attendre longtemps pour savoir qui allait succéder à Karim Belhocine trois jours après son licenciement. Adnan Custovic reprend les rênes de l'équipe et devra prendre rapidement des points. Cela commence déjà samedi face à Eupen au Kehrweg où aura lieu un match de bas de tableau passionnant. "Le match de samedi est très important et je sais que mon staff l'a déjà bien analysé", a déclaré Custovic lors de sa première conférence de presse en tant que nouveau T1 du KVK. "Bien sûr, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps, mais j'ai déjà essayé de mettre quelques accents à l'entraînement. Je suis optimiste et confiant, car j'ai vu une bonne réaction de la part des joueurs. Tout le monde part de zéro et peut faire ses preuves. J'ai une idée en tête pour le match de samedi. Je ne sais pas encore si c'est une bonne idée", a souligné le Bosniaque.

Les supporters de Courtrai espéraient secrètement qu'un grand nom succède à Belhocine. "Je ne suis plus le même Adnan Custovic qu'au début de ma carrière d'entraîneur. Le Custovic d'aujourd'hui a beaucoup plus d'expérience. J'ai travaillé avec de nombreux entraîneurs et de bons joueurs, j'ai vécu des matchs de la Ligue des Nations avec la Bosnie et j'ai également été actif comme assistant de Leko en Chine. Je suis reconnaissant envers le club de pouvoir revenir dans une équipe de première division en Belgique. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'allais revenir. C'était une période difficile pour moi en Chine, car je n'avais pas vu mes enfants depuis plus d'un an. Il y avait une quarantaine stricte à respecter à cause du coronavirus. Ma famille n'avait pas les bons visas pour entrer en Chine, ce qui était difficile. Maintenant, je vis de nouveau à Mouscron et je pourrai peut-être venir au club en vélo par la suite."

Courtrai occupe actuellement l'avant-dernière place du classement. "Je vois que ce noyau a beaucoup de qualité. Cette équipe doit jouer en tant que collectif et ensuite je crois que nous y arriverons. Si nous gagnons des matchs, nous pouvons poursuivre cette tendance en espérant avoir une saison tranquille. Je ne veux pas que nous ayons à craindre pour le maintien jusqu'à la fin de la saison", a conclu Custovic.