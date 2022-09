Eupen accueille un Ghanéen à la grande expérience internationale

Eupen a officialisé ce vendredi le prêt de Mubarak Wakaso (32 ans) en provenance du club club chinois du FC Shenzhen. Le milieu de terrain a été sélectionné à 70 reprises avec le Ghana, pour 13 buts.

Il possède également une grande expérience en club, lui qui est passé par l'Espagne (Elche, Villarreal, Las Palmas, Alaves, Grenade, l'Espanyol), la Russie (Rubin Kazan), l'Ecosse (Celtic Glasgow), la Grèce (Panathinaikos) et donc dernièrement la Chine (Jiangsu FC, FC Shenzhen).

Après Jason Davidson - 30 ans, qui a joué plus de 20 matchs avec l'Australie - voilà une seconde recrue expérimentée et bienvenue chez les Pandas.

Welcome @WakasoBobby ⚫️⚪️🐼



The 70-time Ghanaian international Mubarak Wakaso will play for KAS Eupen until the end of this season. The 32-years-old midfielder is on loan from Chinese first division club @FcShenzhen #Mercato #teampanda #KASEupen pic.twitter.com/OW7fMkUErG