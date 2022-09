Calvin Stengs titulaire pour sa première au Bosuil ?

Après six journées de championnat, le Matricule 1 trône solidement en tête de JPL.

L'Antwerp est la seule équipe à afficher un bilan parfait. Mark van Bommel ne pouvait pas rêver d'un meilleur départ, et espère prolonger sa belle série dimanche à domicile contre Westerlo.

Le club a été très actif durant le mercato pour se construire un effectif à la hauteur de ses ambitions, et Calvin Stengs a lui rejoint la Belgique récemment.

D'après Het Nieuwsblad, l'ailier prêté par Nice pourrait faire ses débuts ce week-end avec même une place de titulaire, en remplacement de Michel-Ange Balikwisha (absent).

Michael Frey sera également absent tout comme Bjorn Engels (blessure). Le défenseur de 27 ans semblait prêt à fêter son retour après une nouvelle année sur la touche, mais s'était re-blessé en stage cet été : "Bjorn a recommencé à avoir mal", a déclaré Van Bommel à son sujet, lors de sa conférence de presse.

"Il a consulté un certain nombre de médecins en externe, mais cela va plus lentement que prévu. C'est mauvais pour son moral, il a tellement travaillé dur pour revenir, et a replongé", poursuit le Néerlandais.