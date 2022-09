Mika Godts, Sekou Diawara, Kelvin John : le trio offensif du Jong Genk a fière allure

Les jeunes avants limbourgeois se sont de nouveau mis en valeur face au SL16 FC, hier soir.

Ce vendredi soir, le Jong Genk a remonté un déficit de deux buts pour arracher un point sur la pelouse de Sclessin face au SL16 FC, 2-2. Dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les jeunes limbourgeois ont manqué d'efficacité en première période et se sont heurtés à une équipe liégeoise particulièrement solide et efficace et reconversion rapide. Dans cette équipe espoirs du KRC Genk, les trois joueurs offensifs alignés hier soir ont fait très mal à la défense des Rouches.

Sur son côté gauche, Mika Godts s'est montré très explosif. Parfois à la construction, plus souvent auteur de la dernière passe, l'ailier né en 2005 a livré une prestation de haute facture. Il alerte à plusieurs reprises Sekou Diawara en début de partie grâce à une qualité de centres au-dessus de la moyenne, avant de faire une bonne partie du travail pour la réduction du score de Kelvin John, à vingt minutes du terme.

Parlons d'ailleurs du numéro 20 de cette équipe limbourgeoise. Le jeune Tanzanien fut moins présent que son compère dans la construction du jeu, mais ses qualités offensives, notamment en termes de finition, sont très facilement visibles. Auteur du 2-1, il manque l'égalisation quelques minutes plus tard, voyant sa tentative repoussée sur la ligne par Mawete.

Fidèle à lui-même, Sekou Diawara s'est montré particulièrement pesant pour la défense liégeoise. En première période, le Jong Genk a souvent utilisé la qualité de centre de Mika Godts pour alerter l'attaquant déjà auteur de quatre buts cette saison, qui a forcé Matthieu Epolo à contribution à plusieurs reprises. Auteur de l'égalisation d'une frappe limpide et puissante dans la lucarne du portier liégeois, le joueur de 18 ans fut un véritable poison pour la défense pourtant relativement expérimentée des Rouches.

Ce trio, qui a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises cette saison, va poser des problèmes à la presque intégralité des défenses de Challenger Pro League et n'est qu'à quelques petites longueurs de rejoindre l'équipe première du KRC Genk.