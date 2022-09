Christian Brüls : "Un point mérité, nous sommes la première équipe à ne pas les laisser marquer cette saison"

Saint-Trond est allé prendre un point contre Genk (0-0) à la Cegeka Arena. Un point mérité selon Christian Brüls.

"Ce n'était pas le match le plus agréable pour les supporters, mais les points comptent, même dans un derby", a déclaré honnêtement Brüls après le match nul 0-0 contre le RC Genk. "Le point que nous avons pris n'est certainement pas un point volé. Nous avons montré du cran et ne les avons pas laissés jouer au football, ce qui n'est pas facile cette saison. Genk est dans lun bon rythme et nous avons été la première équipe à ne pas les laisser marquer cette saison", a-t-il déclaré.

Le bloc du STVV a tenu bon pendant les 90 minutes et a empêché Genk de passer. Même avec l'apport de Samatta et Onuachu, ça n'a pas marché. "Nous savons qu'un match dure 90 minutes et parfois cela va de pair avec une perte de concentration, mais ce ne fut pas le cas. Nous avons travaillé dur sur ce point cette saison. Aujourd'hui, je n'ai pas pu jouer autant offensivement mais défensivement, j'ai fait mon travail au niveau du bloc", a analysé le milieu de terrain.

Objectif

Nous avons prudemment sondé Brüls sur les ambitions de ce STVV, qui a manqué de peu le PO2 la saison dernière et qui a maintenant 7/9 avec un match nul au Racing Genk.

"Ce sera une saison très étrange avec trois descendants. Il est difficile de dire où nous allons finir et il y aura beaucoup d'équipes en difficulté. Notre premier objectif est de ne pas nous mettre nous-mêmes en difficulté", a-t-il conclu.