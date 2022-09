Ronaldo est donc resté à Manchester: "Maintenant, il doit s'adapter"

Erik ten Hag a prévenu la star portugaise.

Désireux de quitter Manchester United durant le mercato estival pour disputer la Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo (37 ans, 5 apparitions en Premier League cette saison) est finalement resté à Old Trafford. Remplaçant lors des trois derniers matchs, l'attaquant portugais va désormais devoir faire évoluer son jeu pour convaincre son entraîneur Erik ten Hag de le réinstaller dans son onze de départ.

"Prendre des décisions nécessite de suivre son instinct, ses sentiments et ses émotions, mais je dois être rationnel et stratégique si on veut emmener Manchester dans la bonne direction, a déclaré le Néerlandais pour Sky Sports. Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l’équipe. Ce qui la fait progresser. Je dois être transparent, clair et communiquer. Ronaldo ? Maintenant, il doit s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités."