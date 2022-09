La Pro League devient diabolique

Les Diables Rouges étaient, jusqu'ici, pratiquement tous dans des championnats étrangers. Ce mercato estival a quelque peu changé la donne.

Ce mercato aura été surprenant, à plusieurs points de vue. Plusieurs Diables Rouges sont en effet rentrés au bercail. Jan Vertonghen est arrivé à Anderlecht, Alderweireld à l'Antwerp, Boyata est un joueur du Club de Bruges.

On le sait, chaque semaine, Roberto Martinez est dans les tribunes de notre championnat, il a déjà prouvé qu'il n'hésiterait pas à sélectionner des joueurs évoluant dans notre Royaume. Du coup, la liste s'est allongée. Si on se réfère au dernier rassemblement national, voici les joueurs qui sont dans notre championnat :

© photonews

Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Brandon Mechele, Jan Vertonghen, Hans Vanaken. On peut aussi ajouter Nacer Chadli, souvent sélectionné et qui compte sur son arrivée à Westerlo pour revenir dans les petits papiers du sélectionneur. On sait aussi que Yari Verschaeren a déjà été appelé, pareil pour Hannes Delcroix ou dans une moindre mesure Van Der Heyden et Dante Vanzeir.

Il se pourrait donc, que dans les prochaines semaines, la Pro League soit le championnat le plus représenté au sein de notre équipe nationale. Signe que les choses changent ? Signe que les joueurs viennent terminer leur carrière en Belgique ? Signe que les jeunes joueurs veulent d'abord éclore chez nous avant d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? La réponse se trouve au centre de ces trois questions.