Officiel : Le SK Beveren prête un gardien au FCV Dender

Le FCV Dender s'est renforcé avec un nouveau gardien de but. Ils louent Brent Gabriel pour une saison en provenance de SK Beveren.

Le FCV Dender était toujours à la recherche d'un nouveau gardien de but lors du dernier jour de ce mercato et le promu en Challenger Pro League a trouvé son bonheur au SK Beveren. Brent Gabriel viendra concurrencer Xavier Gies et Julien Devriendt à Denderleeuw.

Beveren a signé deux gardiens de but cet été, Jorn Brondeel et Beau Reus, et Gabriël n'était donc plus nécessaire. Au total, Gabriël, 23 ans, a joué sept matchs pour Beveren.