Triple buteur, Robert Lewandowski s'est offert un nouveau record de prestige

Arrivé cet été au FC Barcelone, Robert Lewandowski (34 ans) n'a pas vraiment eu besoin d'adaptation pour empiler à nouveau les buts. Il en est déjà à 8 buts en 5 matchs, en comptant le triplé planté mercredi soir face aux Tchèques du Viktoria Plzen.

Outre la performance réalisée par RL9, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer un triplé pour 3 différents clubs (Dortmund, Bayern Munich et maintenant le Barça). Avec 6 triplés en C1, il est uniquement devancé par les extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (8) dans cet exercice - qui sont également les seuls devant lui au niveau du total de buts marqués dans la compétition (92 pour Lewandowski, 125 pour Messi, 141 pour Ronaldo).

