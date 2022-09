Le Beerschot réclame plus de 250.000€ à son supporter pour avoir lancé un fumigène en direction des supporters de l'Antwerp

Lors du derby anversois de la saison dernière, un supporter du Beerschot a lancé un fumigène en direction des supporters de l'Antwerp, occasionnant deux rencontres à huis-clos pour ses couleurs. Le club lui réclame plus de 250.000€ de dommages et intérêts.

Les faits remontent au 6 mars dernier, jour de derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot. Un supporter visiteur était monté sur la pelouse avant de lancer un fumigène en direction des supporters de l'Antwerp, occasionnant deux rencontres à huis-clos pour les Rats. Selon Het Nieuwsblad, l'homme risque jusqu'à 18 mois de prison et 6 ans d'interdiction de stade, mais ce n'est pas tout.

En effet, son propre club lui réclame désormais plus de 250.000€ de dommages et intérêts. "Il n'a pas seulement mis des personnes en danger de mort. Il a également négligé les conséquences pour son propre club" a déclaré l'avocate Nino Darsalia, qui agit au nom des pensionnaires du Kiel. "Deux matches ont dû se jouer à huis-clos. Nous avons fait une estimation des pertes liées au ticketing, à la nourriture, aux boissons et à la boutique. Le Beerschot réclame un dédommagement de 254.000€. Et encore, les dommages et la réputation du club n'y sont pas inclus. Un acte aussi insensé peut avoir des conséquences dramatiques."