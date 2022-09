Alfred Schreuder : "C'est dur à avaler"

Parvenu à égaliser sur une de ses rares opportunités, l'Ajax Amsterdam a longtemps tenu bon face aux attaques de Liverpool (1-2), avant de finir par craquer en s'inclinant à la 89e minute ce mardi à Anfield en Ligue des Champions.

L’Ajax Amsterdam méritait mieux contre Liverpool (1-2). Cette défaite laisse beaucoup de regrets au coach des Lanciers, Alfred Schreuder.

"On aurait dû montrer plus d'audace dans nos passes. On a ensuite eu la possibilité de marquer par Daley Blind mais on prend un but sur coup de pied arrêté. C'est dur à avaler", a pesté le technicien Néerlandais en conférence de presse. "On a beaucoup de jeunes joueurs et ils peuvent apprendre de ce match. Je ne peux pas dire que le résultat est immérité. Liverpool a été meilleur et il n'y a pas de honte à perdre, mais il faut en tirer des leçons."

Larges vainqueurs des Glasgow Rangers (4-0) la semaine dernière, les Ajacides affichent tout de même 3 points au compteur après 2 matchs.