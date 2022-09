🎥 Le but incroyable d'Erling Haaland, "à la Zlatan"

Erling Haaland a inscrit une véritable merveille avec Manchester City ce mercredi en Champions League.

Quand vous avez un attaquant comme Erling Haaland dans la boîte, tout est plus facile. Même un centre difficile à reprendre se transforme en but plus souvent qu'à son tour. Le buteur norvégien a encore prouvé son talent ce mercredi face au Borussia Dortmund, reprenant en extension un splendide centre de l'extérieur signé Joao Cancelo. Une reprise "à la Zlatan", et le 13e de la saison d'Haaland en 9 rencontres toutes compétitions confondues.