Carlo Ancelotti le reconnait : "Ce n'était pas un match fantastique"

Le Real Madrid s'est imposé sans briller face à Leipzig (2-0) en Ligue des Champions.

Le Real Madrid, avec Courtois, a souffert mais a su compter sur un Federico Valverde en grande forme actuelle et sur un Marco Asensio qui a marqué des points tandis qu'Eden Hazard est resté sur le banc. Les Merengues, sans être transcendants, sont leaders du groupe F après leur victoire 2-0 sur Leipzig.

"Ce n'était pas un match spectaculaire, fantastique", a reconnu le coach madrilène Carlo Ancelotti en après-match, selon des propos rapportés par L'Equipe. "La vérité, c'est que d'abord, nous ne voulions pas... La chose la plus importante pour nous était d'éviter les contre-attaques, car c'est très dangereux. C'est pourquoi nous n'avons pas trop fait monter la ligne défensive, nous n'avons pas trop pressé en première mi-temps."

Le coach italien a néanmoins salué la prestation défensive de ses hommes. "Le match n'était pas fantastique, mais on contrôlait bien derrière. Le jeu a été contrôlé à l'arrière et seulement deux fois ils nous ont pris à défaut derrière (...) La meilleure qualité de Leipzig, ce sont les transitions en contre-attaque. Nous ne voulions pas qu'ils nous fassent mal à ce niveau. C'est pourquoi nous avons beaucoup contrôlé le milieu de terrain. En deuxième mi-temps, ils ont baissé en intensité pour faire des transitions rapides, nous avons poussé un peu plus."

Le match s'est décidé sur la fin, avec des buts à la 80e puis 90e + 1. Ancelotti sait que la saison va être longue, et retient les 3 points. "A la fin, nous avons gagné en le méritant. Je pense que c'est un moment de la saison où je ne peux pas demander aux joueurs de jouer un football fantastique, je leur demande de jouer un football intelligent pour, de la manière la plus simple, gagner des matches."