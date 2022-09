Zlatan Ibrahimovic déjà fan de Charles De Ketelaere : "C'est un top joueur"

Le jeune Diable Rouge fait sensation lors de ses premières semaines en Italie.

Fraîchement arrivé à l'AC Milan en provenance du Club de Bruges, Charles De Ketelaere fait déjà la sensation en Italie. Le jeune Diable Rouge a trouvé le chemin des filets à deux reprises, mais chacune de ses deux réalisations a été annulée par le VAR.

Blessé au genou pour une bonne partie de la saison, Zlatan Ibrahimovic se remet de son opération, mais suit naturellement de près les performances de son équipe. Dans la Gazzetta dello Sport, le géant suédois s'est exprimé sur les premières performances de l'ancien Brugeois.

"J'ai suivi les matches et les entraînements de Charles, et cela se voit directement qu'il s'agit d'un top joueur. On doit lui laisser le temps de grandir et il a encore plusieurs axes de progression, mais c'est un joueur doté d'énormément de qualités."

Un tel compliment de la part d'un joueur si important du club, cela ne peut que faire plaisir.