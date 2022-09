Karel Geraerts fier de ses troupes : "Nous avons montré beaucoup de résilience"

Karel Geraerts aurait peut-être aimé voir son équipe remporter la victoire un peu plus facilement, mais l'entraîneur de l'Union savoure quand même. Voyons maintenant si cela va durer car les Unionistes vont achever leur programme difficile.

Après le coup d'éclat de Berlin, l'Union a immédiatement ajouté une deuxième victoire en Europa League. "C'est absolument agréable. Commencer comme ça : c'est gratifiant. Tout le monde se rend compte que nous nous sommes rendus la tâche incroyablement difficile. Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de caractère et que nous avons également proposé un bon football", a lâché Karel Geraerts à l'issue de la rencontre.

Le coach unioniste peut certainement être satisfait après que son équipe ait battu Malmö 3-2. Néanmois, il souligne ce qui n'a pas été. "Nous payons cash chaque perte de balle. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler. C'est pourquoi nous sommes encore un peu trop bas en championnat."

Résilience

En tout cas : la victoire contre Malmö est acquise. "C'est une équipe scandinave typique, qui joue bien organisée et entre les lignes. Avec les hommes qui ont le "torinstinct". En deuxième mi-temps, nous avons joué vers l'avant. Nous avons subi un coup dur avec ce deuxième but encaissé, mais nous avons montré beaucoup de résilience. Avec nos beaux buts, nous avons finalement gagné."

C'est finalement l'attaquant Victor Boniface, le nouveau venu nigérian, qui a joué le rôle de buteur. "Nous avions vraiment besoin d'un profil comme Boniface pour que notre façon de jouer fonctionne. Quand il est bon, il montre beaucoup de force et de confiance."

Geraerts espère que l'aventure de l'Union en Europa League ne lui coûtera pas trop cher à domicile. "Le football européen nous a déjà coûté des points en championnat. Je n'ai pas peur de perdre plus de points, mais c'est un rythme infernal et un programme difficile. Un beau défi pour le club qui doit s'en sortir. C'est plutôt le cas avec cette histoire européenne. Vous pouvez grandir à travers cela et surtout en profiter."