L'homme du match Teddy Teuma savoure : "C'est mérité, on n'a rien volé"

Si Anderlecht a obtenu 4 sur 6 en Conference League, l'Union fera encore mieux avec 6 sur 6 en Europa League. Même si l'essentiel, bien sûr, est que tous les clubs belges accumulent des points. L'Union et Teddy Teuma donnent déjà le bon exemple.

Il s'est fait remarquer au milieu de terrain en délivrant une passe décisive sur l'un de ses brillants centres intérieurs et en marquant lui-même : Teuma a tout fait contre Malmö. "La forme est bonne", sourit le capitaine. Ou selon les mots de l'entraîneur Karel Geraerts : "Il a de très bons pieds. Dans de tels moments, vous comptez sur vos joueurs vedettes et je place définitivement Teddy parmi eux."

Précisément, ces deux buts contre n'auraient pas dû être nécessaires, a également estimé Teuma. "Mentalement, c'est difficile de devoir revenir après un déficit à chaque fois. Nous ne laissons pas beaucoup d'occasions, mais nous avons concédé des buts."

S'amuser

Avec six points en deux matches, l'Union est dans une bonne position sur la scène européenne. "Il reste encore quatre matches, avec maintenant deux rencontres de suite contre Braga. Cela reste très difficile. Il faut surtout s'amuser et s'assurer de ne pas avoir à regretter quoi que ce soit. Pour être honnête, je ne croyais pas à 100 % à un 6 sur 6 avant. Avec seulement une victoire à domicile contre Malmö, j'aurais été satisfait aussi."

© photonews

"C'est mérité, on n'a rien volé." Avec Malmö et l'Union Berlin, deux autres équipes de la poule affichent zéro point au compteur. Alors, c'est déjà l'appel de l'hiver européen, n'est-ce pas ? "Six points d'avance, c'est déjà beaucoup, oui. Nous avons fait un petit pas vers le prochain tour, mais il ne faut pas encore penser à la qualification. Tout peut aller très vite dans ces quatre matches."

Pour Teuma, l'approche à adopter à l'Union est claire. "Nous devons nous concentrer sur nos matches et prendre le plus de points possible. La confiance est là, nous n'avons rien à perdre dans cette Europa League. Sur le papier, nous sommes la formation la plus faible. Sur le terrain, les choses sont différentes en ce moment, nous espérons que cela va continuer."

"C'est à nous de prouver à chaque fois que nous méritons notre place en Europa League et que nous ne sommes pas dans cette compétition par hasard", a poursuivi Teuma. Avec un 6 sur 6, aucun club belge en Europa League ou en Conference League ne fait mieux que l'Union. "Que nous faisons mieux qu'Anderlecht ? Nous ne nous en préoccupons pas. Peu de gens attendaient cela de l'Union, mais nous méritons notre place."