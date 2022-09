Un Unioniste nominé pour le titre de joueur de la semaine en Europa League

La saison dernière, Teddy Teuma fut l'un des joueurs cadres de la magnifique saison de l'Union Saint-Gilloise. Cette saison, la plaque tournante des vice-champions de Belgique semble encore plus déterminante et décisive.

Face à Malmö, des Unionistes menés deux fois au score se sont imposés après une magnifique action signée Victor Boniface. Mais l'homme du match, ce fut bel et bien l'international maltais.

Si bien que celui qui a marqué un but et qui a délivré une passe décisive face aux Suédois est nominé pour le titre de joueur de la semaine en Europa League. Une belle récompense pour toute cette équipe Saint-Gilloise, qui débute sa campagne avec deux victoires.

We all agree: Teddy Teuma is magic 💫🪄



Votez ici : https://t.co/qAr9PH5Hws pic.twitter.com/BkkUHejZBj