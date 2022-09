Kheira Hamraoui sort du silence : "Cette sombre soirée a fait basculer ma vie personnelle et professionnelle"

Violemment agressée en novembre 2021, Kheira Hamraoui, joueuse du Paris Saint-Germain, s'est longuement exprimée dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Au lendemain de la mise en examen d'Aminata Diallo, placée en détention provisoire "sur la base d'indices graves et concordants", Kheira Hamraoui est sortie du silence. Pour rappel, elle avait été agressée à coups de barres de fer par deux hommes cagoulés en novembre 2021 alors qu'elle se faisait raccompagner par sa désormais ex-coéquipière au PSG.

"Après de très longs mois de souffrance, j'ai décidé de sortir du silence. Je n'oublierai jamais cette soirée du 4 Novembre 2021. Elle me hante nuits et jours. Cette sombre soirée qui a fait basculer ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse. Cette triste soirée où j'ai cru mourir lorsque deux hommes cagoulés m'ont obligée à sortir de force d'un véhicule. Ils m'ont rouée de coups de barre de fer en visant essentiellement le bas de mon corps. Cette nuit-là, leur objectif était simple : ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière", a tout d'abord indiqué l'internationale française dans un long message posté sur Instagram, accompagné de plusieurs photos prises le soir de l'agression avant de dénoncer le traitement médiatique de cette affaire.

"À la suite de cette expérience ô combien traumatisante qui s'est transformée en une absolue injustice, j'ai été victime d'une surprenante cabale médiatique dans le but de salir mon image et ma vie privée. La finalité était d'éloigner l'opinion publique de la vérité : je suis victime. Certainement pas coupable sauf sans doute de m'être emmurée dans le silence qui sied à ma pudeur. Et d'avoir laissé s'installer un buzz médiatique d'une violence inouïe qui nous a anéantis, mes proches et moi. (…) Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires."