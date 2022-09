Luis Campos n'est pas satisfait du mercato du PSG

Quelqu'un n'a pas fait son travail.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain ? Insuffisant pour le conseiller sportif Luis Campos. Sur RMC, le dirigeant portugais a regretté la manière dont s'est vidé le loft parisien - avec une majorité de prêts - et l'incapacité du club de la capitale à recruter un défenseur supplémentaire.

"Satisfait ? Non. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour en être le plus proche possible. C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux dans le groupe alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux dans le onze, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Milan Skriniar (bloqué par l'Inter Milan, ndlr). Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. Et s'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet", a estimé l'ancien DS de Monaco et Lille.

"Et nous n'avons pas assez vendu… Beaucoup de joueurs sont partis en prêt et seront de retour en juin. Donc ce n'est pas une bonne chose", a conclu Campos avec ce tacle à destination d'Antero Henrique, chargé des ventes.