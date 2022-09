Challenger Pro League : le RWDM et Jong Genk partagent

Le RWDM ne parvient pas à enchaîner, et après sa victoire à Deinze, a concédé un partage face aux U23 du Racing Genk.

La saison du RWDM est faite de hauts et de bas. Pas encore une seule fois cette saison le club de Molenbeek n'est parvenu à enchaîner deux victoires. Ce samedi, les hommes de Vincent Euvrard pouvaient cependant espérer, en recevant le Jong Genk après avoir gagné à Deinze. Mais il aura fallu un petit miracle pour aller chercher un point.

Le RWDM a globalement dominé la rencontre de la tête et des épaules mais a regretté un terrible manque d'efficacité - et de réussite. Leysen, le jeune portier limbourgeois, multipliait les arrêts et Jonathan Heris trouvait le poteau. En seconde période, le même Heris commettait une faute dans le rectangle, et Geusens faisait 0-1 sur penalty. Il faudra un exploit individuel de Challouk à la...90e+6 pour arracher un point.

FT | Youssef Challouk permet au @RWDMolenbeek de décrocher un point ! 🔴⚫️ #RWDGNK pic.twitter.com/dNPzDV1FfC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 17, 2022