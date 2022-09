Didier Deschamps ne perd pas espoir concernant Paul Pogba

Paul Pogba pourra-t-il réussir son contre-la-montre ? Le milieu français est blessé, et ne devrait revenir à l'entraînement que peu de temps avant la Coupe du Monde...au mieux.

Un sacré coup dur pour l'Équipe de France, dont Paul Pogba était un titulaire important lors de la conquête du titre en 2018. Didier Deschamps n'a pas pu faire appel au médian de la Juventus de Turin pour la Ligue des Nations la semaine prochaine. Pogba, opéré avec succès, est en revalidation. "Le timing est court", concède Deschamps sur Téléfoot. "Mais je connais Paul, il va faire tout ce qui est possible pour se rétablir à temps et être avec nous en novembre".

Est-ce possible ? En tout cas, le sélectionneur de la France ne fera pas de "cadeau" à son joueur. "Il ne viendra que s'il est apte et prêt à être compétitif", prévient-il. "Il n'est pas là pour amuser la galerie ou encadrer le groupe. Les joueurs de l'EDF doivent être aptes à être sur le terrain. Paul ne viendra pas pour dire de venir, il ne veut pas de ça et moi non plus".