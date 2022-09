OHL ne se satisfait pas d'un point à Malines : "La sensation d'en perdre deux"

Un match nul et vierge : Raphaël Holzhauser et Mario Gonzalez reconnaissaient une certaine déception après le déplacement d'OHL au KV Malines. Il y avait la place pour plus, estiment-ils.

Raphaël Holzhauser ne s'en cachait pas : il était déçu après le match nul. "Nous voulions prendre les trois points et avons eu de réelles occasions de le faire. Malines est resté bien compact", regrette l'Autrichien. "Mais tous les matchs commencent à 0-0. On prend ce point. Il y a des matchs où le ballon ne veut pas rentrer". Mêmeconstat pour l'attaquant Mario Gonzalez, muet cette fois. "Nous n'avons pas trouvé la solution...mais même si un point n'est pas mauvais, nous avons quand même l'impression d'en perdre deux ici", estime-t-il. "Il fallait rester calme et patient, c'est ce que le coach nous a dit après la carte rouge. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, cependant. Le top 4 ? On est encore loin de pouvoir regarder à ça, il n'y a que 9 journées de passées. C'est un bon début de saison et on va recharger les batteries durant la trêve".