La compo des Diables, avec Debast titulaire

Roberto Martinez choisit de titulariser le jeune Zeno Debast (18 ans). On s'y attendait un peu, avec la blessure de Boyata, mais cela reste une petite surprise. Grande première pour le jeune défenseur central du RSC Anderlecht. Arthur Theate est donc sur le banc.

Le reste du 11 est somme toute assez prévisible. Martinez opte pour une défense à 3, avec Carrasco et Meunier en pistons. Eden Hazard est titulaire. Witsel est aligné au milieu, contrairement à son rôle actuel à l'Atletico. Thorgan Hazard n'est pas repris.

En attaque, Michy Batshuayi est préféré Openda.

