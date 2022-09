Deux importants joueurs néerlandais n'affronteront pas les Diables Rouges

Deux cadres des Oranje manqueront la rencontre face à la Belgique, ce dimanche.

Hier soir, les Pays-Bas se sont imposés 0-2 en Pologne et se sont grandement rapprochés des demi-finales de Ligue des Nations. Même en cas de défaite par deux buts d'écart contre la Belgique (et même par trois buts si le score est de 0-3), les Oranje se qualifieront pour la phase finale.

Cependant, cette rencontre face à Robert Lewandowski et ses coéquipiers a laissé des traces. En effet, Frenkie De Jong et Memphis Depay, tous deux sortis en cours de match hier soir, manqueront la rencontre de ce dimanche face aux Diables Rouges. Vincent Janssen, qui a remplacé l'attaquant du FC Barcelone et qui a délivré la passe décisive sur le second but des siens, pourrait donc glaner une place de titulaire.