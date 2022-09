Amicaux : la Côte d'Ivoire et le Sénégal vainqueurs !

Plusieurs pays africains disputaient des matchs amicaux ce samedi.

La Côte d'Ivoire affrontait ainsi le Togo, pour le compte duquel l'ancien carolo David Henen était titulaire. Les Elephants l'ont emporté 2-1 grâce à des buts de leurs stats Seko Fofana et Franck Kessié. Karim Dermane a inscrit le seul but des Eperviers togolais.

Le Sénégal, de son côté, défiait la Bolivie. Avec Krépin Diatta et Kalidou Koulibaly dans le onze, les Lions de la Teranga l'ont emporté via des buts de Boulaye Dia et de l'inévitable Sadio Mané, sur penalty (0-2).