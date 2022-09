Hansi Flick après la défaite de l'Allemagne face à la Hongrie : "Une piqûre de rappel"

Les Allemands se sont inclinés face à la Hongrie sur le score de 0-1 en Ligue des nations.

Battue par un but magnifique d'Adam Szalai, l'Allemagne a une nouvelle fois été décevante. Les Allemands ne comptent que 6 points sur 15 et sont troisièmes de leur groupe. Cela pourrait être perçu comme inquiétant à deux mois du mondial, mais le sélectionneur national Hans Dieter Flick espère que cette déconvenue va éveiller une prise de conscience chez ses joueurs.

"La première période était vraiment mauvaise. On était passifs et on jouait sans confiance. La seconde période était bonne mais on a eu beaucoup trop peu d'occasions pour marquer", a-t-il sommairement analysé en après-match - selon L'Equipe.

"La défaite nous a ouvert les yeux, l'équipe a eu une piqûre de rappel", a-t-il alors affirmé. "C'est mieux d'être frustré de perdre aujourd'hui et de ne pas être en tête du groupe à la Ligue des nations qu'à la Coupe du monde."

Au Qatar, l'Allemagne sera confontée au Japon, l'Espagne et le Costa Rica en phases de poules.