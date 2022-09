Louis Van Gaal est confiant : "La Belgique ne change pas vraiment de plan de jeu"

Il faudrait une catastrophe pour que les Pays-Bas ne remportent pas le groupe D de Nations League. Et Louis Van Gaal est déterminé : "Demain, nous allons gagner".

En cas de victoire demain, Louis Van Gaal égalera Dick Advocaat au classement du plus grand nombre de matchs remportés à la tête des Oranje. "Ca m'étonne que vous le souligniez", ironise Van Gaal, toujours aussi caustique vis-vis de "sa" presse. "Mais nous allons gagner demain. Arriver invaincu à la Coupe du Monde, c'est tout de même mieux que d'y arriver en ayant perdu le dernier match. Je l'ai dit à mes joueurs".

L'entraîneur des Pays-Bas semble bel et bien confiant. "Si les Belges nous surprennent ici, ce sera mérité et bravo à eux. Mais j'ai confiance en mes joueurs. Je crois en eux, ils seront préparés au mieux. Quant à ce que fait la Belgique...nous l'avons analysé. Et ce que je vois, c'est une équipe qui évolue toujours selon le même schéma. Ca ne changera pas d'ici demain", affirme Van Gaal, qui distribuera tout de même quelques compliments aux Diables. "Courtois ? Je sais que je l'ai critiqué par le passé mais il a un niveau...bien sûr, je ne peux qu'envier ça. Malgré mes critiques. Kevin De Bruyne est fantastique aussi, et je suis curieux de voir mes joueurs répondre à ce défi".

Une Johan Cruyff Arena remplie

Ce sera donc une belle fête ce dimanche à Amsterdam, et même un coach expérimenté comme Louis Van Gaal s'en réjouit. "Ce genre d'adversaire, c'est ce que je préfère. Je suis très heureux que mes joueurs puissent se mesurer à une telle équipe, dans un stade plein. Ca leur fait plaisir aussi. Il y a également cette rivalité. La Belgique a une superbe équipe...mais nous aussi, et nous l'avons montré. À Bruxelles, si vous vous en rappelez", conclut-il avec sa malice habituelle...