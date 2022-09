Une légende du football italien estime que Courtois est le meilleur gardien du monde

Impassable avec le Real Madrid, Thibaut Courtois s'est hissé très haut dans la hiérarchie des gardiens mondiaux. Au point d'être adoubé par une vraie légende : Gianluigi Buffon.

Quand Gianluigi Buffon parle de gardiens de but, on l'écoute. C'est donc un véritable plaisir de constater que selon l'ancienne légende de la Juventus et de la Squadra Azzurra, Thibaut Courtois est actuellement...le meilleur gardien du monde ! Lors du festival de Trento, Buffon a constitué son top 5 des gardiens à l'heure actuelle, rapporte la Gazzetta dello sport.

Et Buffon n'a même pas placé un compatriote en tête : Thibaut Courtois devance Gianluigi Donnarumma, qui est ensuite suivi de Manuel Neuer, Jan Oblak et Mike Maignan. Un beau top 5, et un bel hommage de Gigi Buffon.