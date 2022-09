Ronny Van Geneugden veut s'inspirer de Jumbo-Visma et du KRC Genk

Ronny Van Geneugden est directeur technique du MVV Maastricht depuis l'année dernière. Il est coresponsable de la formation des jeunes.

L'année dernière, Ronny Van Geneugden a rejoint le MVV Maastricht. Il y est devenu directeur technique et l'un des directeurs de l'académie. Ils veulent développer davantage la formation des jeunes.

"Bien sûr, le RC Genk est un exemple pour le MVV", a déclaré Van Geneugden sur le site du club néerlandais "Bien que la situation financière soit complètement différente. Mais tout commence par la même chose. Il y a une vision, un style de jeu pour tout le club, une structure et de bonnes installations. Au MVV, nous y travaillons dur et avons déjà fait de grands progrès. Nous voulons mettre sur papier le parcours des jeunes joueurs dès l'âge de 12 ans afin qu'ils puissent progresser vers le noyau A."

Van Geneugden souhaite que le club travaille sur le long terme. Le club a besoin de grandir pour s'améliorer et peut-être atteindre le sommet. Il l'a comparé à Jumbo-Visma : "L'été dernier, ils ont gagné le Tour de France. En 2015, l'équipe a démarré. Sept ans plus tard, ils sont la meilleure équipe du monde. Cela prend du temps et il faut oser s'en tenir à sa vision."