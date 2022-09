Un échange XXL entre un joueur du Barça et un de Liverpool?

Ce serait un échange incroyable et nous offrirait une attaque incroyable au Camp Nou.

Vers un échange XXL entre le FC Barcelone et Liverpool en janvier ? Le quotidien catalan Sport assure ce dimanche que les deux clubs réfléchissent à échanger leurs attaquants Memphis Depay (28 ans, 2 matchs et 1 but en Liga cette saison) et Roberto Firmino (30 ans, 5 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), tous deux en fin de contrat en juin prochain, lors du mercato d’hiver.

Alors que Depay, poussé en vain vers la sortie cet été, se contente de miettes derrière l’indéboulonnable Robert Lewandowski en Catalogne et que Firmino ne brille plus comme auparavant chez les Reds, les deux clubs entendraient réaliser une belle affaire en s’offrant des renforts à moindre prix, tout en évitant en parallèle de voir leurs avant-centres partir gratuitement en fin de saison. Sur le papier, un tel plan a de quoi séduire.