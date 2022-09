Deux noms cités pour remplacer De Gea?

Il ne devrait pas prolonger.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, David De Gea ne sera peut-être pas prolongé par Manchester United et pourrait partir libre à l'issue de la saison. Le club anglais cherche donc un nouveau gardien et deux noms sont évoqués par la presse anglaise : le portier d'Everton Jordan Pickford (28 ans, 6 matchs en Premier League cette saison) et celui de l'Atletico Madrid Jan Oblak (29 ans, 5 matchs en Liga cette saison).

Lié aux Toffees jusqu'en 2024, l'Anglais paraît une cible plus facile à déloger que le Slovène, dont le contrat court jusqu'en 2028 avec les Colchoneros.