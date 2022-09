L'infirmerie du Club de Bruges est presque vide !

Très bonne nouvelle pour le Club de Bruges, qui voit son infirmerie se vider quasi-totalement.

Le FC Bruges a dû composer avec quelques blessures ces dernières semaines, mais voit le bout du tunnel. Ainsi, rapporte Het Laatste Nieuws, l'infirmerie du Club sera bientôt vide ou presque. Clinton Mata conclut sa rééducation ; Noa Lang sera bientôt de retour également, peut-être dès demain. Tajon Buchanan, lui, a d'ores et déjà rejoué avec le Canada lors de la trêve internationale, et pourra donc renforcer le noyau dès ce week-end.

Un seul absent à déplorer donc, et ce pour le reste de l'année 2022 : Mats Rits (qui est, qui plus est, récemment devenu papa, hasard heureux du calendrier). Une situation enviable pour Bruges et son riche noyau, à l'approche d'une ligne droite très remplie avant la Coupe du Monde. Il y aura un match tous les trois jours dans les semaines à venir...