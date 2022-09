Le premier footballeur représenté sur une vignette Panini est décédé

Bruno Bolchi, joueur figurant sur la première carte Panini imprimée en 1961, est mort mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé le fabricant de vignettes sur Twitter.

Le groupe Panini, une société italienne basée à Modène, est célèbre dans le monde entier pour ses cartes de joueurs et ses albums d'autocollants de la Coupe du monde, qui ont été publiés pour chaque tournoi depuis 1970.

Nella notte ci ha lasciato all'età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.



