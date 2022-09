Carl Hoefkens sur le calendrier infernal du Club de Bruges : "C'est fou"

Le coach du Club de Bruges a évoqué le rythme effréné de matchs avant la prochaine trêve.

Si Bruges peut se targuer d'être très bien lancé dans sa campagne de Ligue des Champions, avec 6 points sur 6, il y a un revers à la médaille : les Blauw en Zwart vont devoir, plus que jamais, enchaîner les matchs. En tout et pour tout, Bruges va disputer 13 matchs en 42 jours, et cela dans 3 compétitions différentes.

"Cela sera très difficile", a admis Carl Hoefkens en conférence de presse. "C'est difficile à prévoir, à imaginer clairement, parce que personne n'a d'expérience avec cela. Le nombre d'heures entre les matchs est important. C'est fou. C'est un grand défi pour tout le monde. Je parle des joueurs, du staff, mais aussi ceux qui sont impliqués dans le club. Cela sera un défi fantastique."

Les Brugeois devront donc se méfier de l'enchaînement des rencontres et garder en tête qu'ils avaient lourdement chuté face au Standard (3-0) juste après leur retentissante victoire à Porto en Ligue des Champions (0-4). "Notre volonté est de gagner chaque match", a affirmé Hoefkens. "Ca n'a pas changé. Je ne pense pas non plus que le résultat contre le Standard était dû à notre rencontre en Europe. Nous allons essayer de ne plus perdre de points, de faire notre job et de gagner le plus possible."

L'Antwerp, pendant ce temps, n'a pas l'Europe en semaine et compte déjà 8 points d'avance. "Bien sûr, jouer en Europe est un désavantage. Une équipe qui ne le fait pas est absolument favorisée. Mais je ne l'utilise certainement pas comme une excuse. D'un point de vue rationnel, l'Antwerp est là avantagé. La perception est que nous ne pouvons presque rien laisser derrière nous, car l'Antwerp prend tous les points. Mais gagner le titre reste certainement notre ambition."